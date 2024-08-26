Энтони Чирелли: никто в «Тампа-Бэй» не хочет каждый год вылетать в первом раунде

Нападающий «Тампа-Бэй» Энтони Чирелли заявил, что никто в команде не удовлетворён вылетами в первых раундах в последних двух плей-офф НХЛ. В последний раз «Лайтнинг» проходили дальше первого раунда в сезоне-2021/2022, когда команда играла в финале Кубка Стэнли.

«Никто, особенно в нашей организации, не хочет проигрывать в первом раунде. Мы хотим снова оказаться на вершине. Я думаю, что многие команды за последние пару лет, возможно, не сбрасывали нас со счетов, но и не считали нас командой №1, как в предыдущие годы. Я думаю, у нас есть команда, чтобы это сделать. У нас много хороших игроков. Конечно, у нас есть мотивация. Два года подряд мы проигрывали в первом раунде. Это не то, где мы хотим быть», — цитирует Чирелли пресс-служба клуба.