«Если бы не агент, сегодня был бы звездой». Кожевников назвал самого яркого новичка ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мыслями о группе новичков ЦСКА и назвал нападающего Дениса Гурьянова самым ярким из них.

«Во-первых, это очень хорошо, что мы возвращаем из Северной Америки домой крепких игроков, которые не получили в НХЛ полноценного шанса и застряли между лигами. Во-вторых, им в КХЛ будет не менее тяжело, чем тому же Кузнецову. У ЦСКА, по сути, новая команда, но на неё будет особый настрой соперников. Плюс, опять-таки, здесь более оборонительный хоккей, чем за океаном, придётся перестраиваться. Вчерашний матч со «Спартаком» это показал.

– Кто из дебютантов ЦСКА самый яркий?

– Назову форварда Гурьянова. Тренерский штаб ЦСКА сделал интересный ход, вчера против «Спартака» поставив его в ударное звено к Окулову и Каменеву. Гурьянов – в хорошем возрасте, со скоростью, с бросочком. Если бы в 18 лет из «Лады» его не увёз бы за океан нерадивый агент, то сегодня был бы звездой, – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Новичками ЦСКА, которые вернулись из НХЛ, стали нападающие Егор Афанасьев (соглашение на три сезона), Денис Гурьянов (соглашение на два сезона), Руслан Исхаков (соглашение на два сезона), защитники Никита Охотюк (соглашение на два сезона) и Дмитрий Саморуков (соглашение на три сезона), вратарь Иван Просветов (соглашение на три сезона).