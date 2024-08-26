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«Лучше, чем Джек Лифс». «Сент Луис» отреагировал на имя сына певца Джастина Бибера

«Лучше, чем Джек Лифс». «Сент Луис» отреагировал на имя сына певца Джастина Бибера
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Популярный канадский исполнитель Джастин Бибер 24 августа стал отцом. Малыша назвали Джек Блюз, что вызвало реакцию у пресс-службы у «Сент-Луис Блюз».

«Лучше, чем Джек Лифс Бибер, не будем врать», — отреагировали в клубе Национальной хоккейной лиги.

Бибер является уроженцем канадского Лондона, находящегося в провинции Онтарио, той же, что представляет «Торонто Мэйпл Лифс».

Два предыдущих сезона «Блюз» не участвовали в Кубке Стэнли. В сезоне-2018/2019 «Cент-Луис» выиграл Кубок Стэнли. Этот трофей остаётся первым и единственным подобным в истории команды. Тогда в составе команды выступали россияне Иван Барбашёв и Владимира Тарасенко. Сейчас «Сент-Луис» представляют Алексей Торопченко, Никита Александров и Павел Бучневич.

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