«Лучше, чем Джек Лифс». «Сент Луис» отреагировал на имя сына певца Джастина Бибера

Популярный канадский исполнитель Джастин Бибер 24 августа стал отцом. Малыша назвали Джек Блюз, что вызвало реакцию у пресс-службы у «Сент-Луис Блюз».

«Лучше, чем Джек Лифс Бибер, не будем врать», — отреагировали в клубе Национальной хоккейной лиги.

Бибер является уроженцем канадского Лондона, находящегося в провинции Онтарио, той же, что представляет «Торонто Мэйпл Лифс».

Два предыдущих сезона «Блюз» не участвовали в Кубке Стэнли. В сезоне-2018/2019 «Cент-Луис» выиграл Кубок Стэнли. Этот трофей остаётся первым и единственным подобным в истории команды. Тогда в составе команды выступали россияне Иван Барбашёв и Владимира Тарасенко. Сейчас «Сент-Луис» представляют Алексей Торопченко, Никита Александров и Павел Бучневич.