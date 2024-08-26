Экс-одноклубник Подколзина оценил обмен хоккеиста из «Ванкувера» в «Эдмонтон»

Защитник «Северстали» Ярослав Дыбленко высказался об обмене Василия Подколзина из «Ванкувера» в «Эдмонтон». Хоккеисты вместе играли за СКА.

«Впечатления от Васи Подколзина очень хорошие. Человек он тоже прекрасный. Вася много переживал, когда что-то не получалось. Он очень много работал, и всегда было видно, что он болеет хоккеем.

За кого и переживаю сейчас, так это именно за него, потому что он своей работой выбивает себе место в НХЛ. Я вообще всегда переживаю за него. Радуюсь, когда он забивает голы и хорошо играет. В то же время переживаю, когда идёт не очень хорошо. С его трудолюбием и качествами хочется, чтобы он чувствовал себя комфортно. Поэтому, надеюсь, обмен в «Эдмонтон» очень круто на нём скажется и он заиграет по-новому.

Иногда полезно сменить обстановку, попасть к новому тренеру в новой организации. Буду верить, что это пойдёт ему на пользу. Он прекрасный хоккеист, так что у него должно всё получиться», — приводит слова Дыбленко Metaratings.