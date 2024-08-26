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«Должна быть минимум трёхслойная туалетная бумага». Гимаев-младший — о запросе игрока СКА

«Должна быть минимум трёхслойная туалетная бумага». Гимаев-младший — о запросе игрока СКА
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Российский комментатор Сергей Гимаев-младший рассказал о необычном запросе одного из игроков СКА.

«Не знаю, называть игрока или нет. Это, кстати, было от игрока СКА, чтобы в их раздевалке была минимум трёхслойная туалетная бумага. Там был огромный список, но это самый странный, смешной случай», — сказал Сергей Гимаев-младший на КХЛ ТВ.

Имя игрока комментатор называть не стал.

В нынешнем межсезонье СКА подписал нескольких сильных игроков, в том числе Евгения Кузнецова. который преждевременно расторг контракт с «Каролиной» и вернулся в КХЛ.

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнётся 4 сентября с матча между «Металлургом» и «Локомотивом». Прошлый сезон завершился победой «Металлурга» со счётом 4-0 в серии с «Локомотивом».

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