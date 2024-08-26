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«Ак Барс» проиграл молодёжной сборной России на турнире имени Пучкова

«Ак Барс» проиграл молодёжной сборной России на турнире имени Пучкова
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Сегодня, 26 августа, завершился матч между молодёжной сборной России и казанским «Ак Барсом» в рамках турнира имени Николая Пучкова. Со счётом 4:2 победу одержала сборная России.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2024, понедельник. 15:30 МСК
Россия (олимп.)
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Морозов (Бровкин, Кузьмин) – 09:01 (5x4)     1:1 Галеев (Жулин) – 10:52 (5x5)     2:1 Комков (Морозов, Бровкин) – 23:35 (5x5)     2:2 Шакиров (Бабенко) – 48:10 (5x5)     3:2 Лазутин (Демидов, Коромыслов) – 49:57 (5x5)     4:2 Романов – 59:15 (en)    

Первой счёт встречи открыла сборная на 10-й минуте в большинстве, шайбу забросил Егор Морозов. «Ак Барс» дважды по ходу игры сумел сравнять счёт, однако в третьем периоде национальная команда всё же нарастила преимущество и не дала хоккеистам из Казани перехватить инициативу.

Напомним, в минувшем сезоне «Ак Барс» завершил борьбу в плей-офф КХЛ на этапе 1/8 финала. В составе молодёжной сборной России играет Иван Демидов, который был выбран «Монреалем» на драфте 2024 года. В сегодняшней встрече он отметился голевой передачей.

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