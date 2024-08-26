«Ак Барс» проиграл молодёжной сборной России на турнире имени Пучкова

Сегодня, 26 августа, завершился матч между молодёжной сборной России и казанским «Ак Барсом» в рамках турнира имени Николая Пучкова. Со счётом 4:2 победу одержала сборная России.

Первой счёт встречи открыла сборная на 10-й минуте в большинстве, шайбу забросил Егор Морозов. «Ак Барс» дважды по ходу игры сумел сравнять счёт, однако в третьем периоде национальная команда всё же нарастила преимущество и не дала хоккеистам из Казани перехватить инициативу.

Напомним, в минувшем сезоне «Ак Барс» завершил борьбу в плей-офф КХЛ на этапе 1/8 финала. В составе молодёжной сборной России играет Иван Демидов, который был выбран «Монреалем» на драфте 2024 года. В сегодняшней встрече он отметился голевой передачей.