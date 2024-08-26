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Капитан «Флориды» Барков посетил матч «Брайтона» и «Манчестер Юнайтед»

Капитан «Флориды» Барков посетил матч «Брайтона» и «Манчестер Юнайтед»
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Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков посетил один из матчей «Брайтона» и «Манчестер Юнайтед». Там ему вручили джерси с номером 16 и его же фамилией.

24 августа завершилась встреча 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), где местный «Брайтон» нанёс поражение «Манчестер Юнайтед» (2:1). Баркову удалось принести «Брайтону» удачу в этом матче.

Напомним, капитан команды Барков в минувшем сезоне стал одним из обладателей Кубка Стэнли вместе с «Флоридой Пантерз». Отметим, что 28-летний хоккеист заработал 79 очков в 73 матчах. Ему удалось забросить 22 шайбы и сделать 57 голевых передач. В составе победившей команды есть также русский хоккеист, вратарь Сергей Боброовский.

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