Форвард «Ак Барса» отреагировал на поражение в матче с молодёжной сборной России

Нападающий «Ак Барса» Артемий Князев высказался после поражения от молодёжной сборной России (2:4) на турнире Пучкова.
— Хорошая игра, у нас был более молодой состав, чем обычно. Много борьбы, желания, хорошие скорости на льду. К сожалению, мы не смогли одержать сегодня победу.
– Есть какой-то осадочек от поражения?
– Любое поражение оставляет осадок, сегодняшняя игра не стала исключением.
– Насколько важно давать молодёжи игровую практику на предсезонных турнирах?
– Считаю, что это правильно, так как ребята – наш ближайший резерв. Наберутся опыта на предсезонке, а потом им будет легче влиться в основную команду.
– Как оцените выступление команды на турнире?
– Две победы, два поражения – трудно сказать. Результат не совсем удачный, но игры были хорошими, даже вчерашняя встреча со СКА. Команды показали атакующий хоккей, много опасных моментов, — приводит слова Князева пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.
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