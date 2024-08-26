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Форвард «Ак Барса» отреагировал на поражение в матче с молодёжной сборной России

Форвард «Ак Барса» отреагировал на поражение в матче с молодёжной сборной России
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Нападающий «Ак Барса» Артемий Князев высказался после поражения от молодёжной сборной России (2:4) на турнире Пучкова.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2024, понедельник. 15:30 МСК
Россия (олимп.)
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Морозов (Бровкин, Кузьмин) – 09:01 (5x4)     1:1 Галеев (Жулин) – 10:52 (5x5)     2:1 Комков (Морозов, Бровкин) – 23:35 (5x5)     2:2 Шакиров (Бабенко) – 48:10 (5x5)     3:2 Лазутин (Демидов, Коромыслов) – 49:57 (5x5)     4:2 Романов – 59:15 (en)    

— Хорошая игра, у нас был более молодой состав, чем обычно. Много борьбы, желания, хорошие скорости на льду. К сожалению, мы не смогли одержать сегодня победу.

– Есть какой-то осадочек от поражения?
– Любое поражение оставляет осадок, сегодняшняя игра не стала исключением.

– Насколько важно давать молодёжи игровую практику на предсезонных турнирах?
– Считаю, что это правильно, так как ребята – наш ближайший резерв. Наберутся опыта на предсезонке, а потом им будет легче влиться в основную команду.

– Как оцените выступление команды на турнире?
– Две победы, два поражения – трудно сказать. Результат не совсем удачный, но игры были хорошими, даже вчерашняя встреча со СКА. Команды показали атакующий хоккей, много опасных моментов, — приводит слова Князева пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

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