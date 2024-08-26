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Игрок «Ак Барса» рассказал подробности работы под руководством Гатиятулина

Игрок «Ак Барса» рассказал подробности работы под руководством Гатиятулина
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Нападающий «Ак Барса» Артемий Князев поделился эмоциями от работы с главным тренером казанской команды Анваром Гатиятулиным.

– Как вам система работы с Анваром Рафаиловичем?
– У нас поменялся рисунок игры, ребятам это нравится. Стараемся играть в атакующий хоккей.

– Что вам больше всего нравится в подходе главного тренера?
– Анвар Рафаилович довольно открытый с игроками, открыт к диалогу, идёт навстречу в каких-то моментах. Тренерский штаб и команда работают как единое целое, — приводит слова Князева пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

В марте 2024 года Гатиятулин должен был заключить контракт с «Сибирью», но в итоге стороны не подписали контракт. В мае тренер занял вакантное место в «Ак Барсе».

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