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В «Металлурге» исключили подписание новых хоккеистов до начала сезона

В «Металлурге» исключили подписание новых хоккеистов до начала сезона
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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко заявил, что команда не собирается подписывать новых хоккеистов до старта сезона.

«Мы будем заниматься селекцией, но до начала чемпионата подписаний не будет», — приводит слова Гомоляко пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

В прошлом сезоне «Металлург» в третий раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Магнитогорская команда в финальной серии победила ярославский «Локомотив» со счётом 4:0. Для главного тренера «Металлурга» Андрея Разина этот Кубок Гагарина стал первым в карьере. Он также был признан лучшим тренером сезона.

Новый сезон для «Металлурга» начнётся 3 сентября на льду домашней арены. В матче открытия магнитогорская команда сыграет с «Локомотивом».

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