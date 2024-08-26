В «Металлурге» исключили подписание новых хоккеистов до начала сезона

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко заявил, что команда не собирается подписывать новых хоккеистов до старта сезона.
«Мы будем заниматься селекцией, но до начала чемпионата подписаний не будет», — приводит слова Гомоляко пресс-служба КХЛ на официальном сайте.
В прошлом сезоне «Металлург» в третий раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Магнитогорская команда в финальной серии победила ярославский «Локомотив» со счётом 4:0. Для главного тренера «Металлурга» Андрея Разина этот Кубок Гагарина стал первым в карьере. Он также был признан лучшим тренером сезона.
Новый сезон для «Металлурга» начнётся 3 сентября на льду домашней арены. В матче открытия магнитогорская команда сыграет с «Локомотивом».