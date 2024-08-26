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Роман Ротенберг объяснил, почему сейчас выступает против отъезда Демидова за океан

Роман Ротенберг объяснил, почему сейчас выступает против отъезда Демидова за океан
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о дальнейшем будущем нападающего Ивана Демидова.

«Я обсуждал развитие Демидова и с руководством «Монреаль Канадиенс», и с президентом клуба. Не было на связи в Zoom только главного тренера Мартена Сан‑Луи. Говорили мы о том, как нам совместно сделать так, чтобы Иван стал одним из лучших игроков в мире. Нет смысла Демидову ехать в НХЛ, пока он не готов играть в первом звене. Ему надо идти шаг за шагом. Будем делать лидера из Ивана.

Когда он докажет делом и будет играть в первых звеньях СКА, забивать голы, как он делает сейчас в молодёжной сборной России — это для всех будет огромный плюс. А там Иван сам решит, как ему лучше. Но в моём понимании — нет смысла ехать в четвёртое звено «Монреаля» или вообще в АХЛ, где могут сломать руки‑ноги. Это жёсткая лига. Хоккеисты там путешествуют на автобусе, длительные расстояния. Вы сами знаете, что такое АХЛ — в этой лиге ломают многих ребят. В первую очередь с психологической точки зрения.

Поэтому лучше играть в КХЛ — у нас, в СКА, быть лидером команды. А когда Иван будет готов выступать в первом звене «Монреаль Канадиенс», то мы его всегда только поддержим», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

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