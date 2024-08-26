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«Скорее хочется приступить к играм». Стась — о начале чемпионата КХЛ

«Скорее хочется приступить к играм». Стась — о начале чемпионата КХЛ
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Капитан минского «Динамо» Андрей Стась заявил, что вся команда уже предвкушает начало чемпионата КХЛ.

«Отличная рабочая атмосфера. У нас ещё есть немного времени, чтобы отточить те моменты, которые от нас требует тренер. Все в предвкушении начала чемпионата. Скорее хочется приступить к играм, тем более дома», — приводит слова Стася пресс-служба минского «Динамо».

Капитан в минувшем сезоне набрал 17 очков в 61 матче. Ему удалось забросить семь шайб и отдать 10 голевых передач.

Напомним, клуб в минувшем сезоне попал в плей-офф, однако выбыл в первом же раунде, проиграв московскому «Динамо». За всю историю участия клуба в КХЛ им ни разу не удавалось забраться выше 1/4 финала плей-офф.

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