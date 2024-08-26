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«Юность-Минск» обыграла «Адмирал» в контрольном матче

«Юность-Минск» обыграла «Адмирал» в контрольном матче
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Сегодня, 26 августа, завершился контрольный матч между командами «Юность-Минск» и владивостокским «Адмиралом». Со счётом 4:1 победу одержала минская команда.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
26 августа 2024, понедельник. 17:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Юность-Минск
Минск
0:1 Кулагин (Демченко, Сущинский) – 18:21 (5x5)     0:2 Пироговский (Китаров) – 42:00 (5x5)     1:2 Завгородний (Шулак, Фазылзянов) – 46:01 (5x5)     1:3 Веренич (Китаров, Колышкин) – 50:41 (5x5)     1:4 Шило (Пироговский, Парфенюк) – 57:08 (5x5)    

Счёт открыл в конце первого периода минский игрок Александр Кулагин. Позже нарастил преимущество Герман Пироговский. «Адмиралу» удалось лишь один раз забросить ответную шайбу на 47-й минуте встречи (Дмитрий Завгородний). Финальный гол в ворота «Адмирала» был на 58-й минуте матча, его забил Владислав Шило.

Напомним, владивостокская команда в минувшем сезоне не смогла пройти в сетку плей-офф. В общей турнирной таблице «Адмирал» расположился на 20-й строчке из 24.

В первом мачте предстоящего сезона КХЛ «Адмирал» встретится с «Витязем» 4 сентября.

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