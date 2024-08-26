«Юность-Минск» обыграла «Адмирал» в контрольном матче

Сегодня, 26 августа, завершился контрольный матч между командами «Юность-Минск» и владивостокским «Адмиралом». Со счётом 4:1 победу одержала минская команда.

Счёт открыл в конце первого периода минский игрок Александр Кулагин. Позже нарастил преимущество Герман Пироговский. «Адмиралу» удалось лишь один раз забросить ответную шайбу на 47-й минуте встречи (Дмитрий Завгородний). Финальный гол в ворота «Адмирала» был на 58-й минуте матча, его забил Владислав Шило.

Напомним, владивостокская команда в минувшем сезоне не смогла пройти в сетку плей-офф. В общей турнирной таблице «Адмирал» расположился на 20-й строчке из 24.

В первом мачте предстоящего сезона КХЛ «Адмирал» встретится с «Витязем» 4 сентября.