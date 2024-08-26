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Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 26 августа

Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 26 августа
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Сегодня, 26 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги провели три товарищеских матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами каждого из них.

«Адмирал» — «Юность-Минск» — 1:4

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
26 августа 2024, понедельник. 17:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Юность-Минск
Минск
0:1 Кулагин (Демченко, Сущинский) – 18:21 (5x5)     0:2 Пироговский (Китаров) – 42:00 (5x5)     1:2 Завгородний (Шулак, Фазылзянов) – 46:01 (5x5)     1:3 Веренич (Китаров, Колышкин) – 50:41 (5x5)     1:4 Шило (Пироговский, Парфенюк) – 57:08 (5x5)    

В команде «Юность-Минск» точными бросками отличились Александр Кулагин, Герман Пироговский, Никита Веренич, Владислав Шило. «Адмирал» лишь один раз сумел забросить ответную шайбу с броска Дмитрия Завгороднего.

«Северсталь» — «Сочи» — 7:4

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2024, понедельник. 11:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
7 : 4
ХК Сочи
Сочи
1:0 Иванцов (Скоренов, Степанов) – 07:19 (5x5)     2:0 Давыдов (Квочко, Пьянов) – 15:33 (5x5)     2:1 Кузнецов (Рассказов, Хафизов) – 15:53 (5x5)     3:1 Давыдов (Калдис, Фомин) – 25:04 (5x5)     4:1 Подшивалов (Абросимов, Коростелёв) – 25:53 (5x5)     4:2 Авершин (Крощинский) – 27:46 (5x5)     4:3 Сероух (Гараев, Грэм) – 36:07 (5x5)     5:3 Давыдов (Абросимов, Пьянов) – 37:47 (5x4)     5:4 Рассказов (Кузнецов) – 45:30 (5x5)     6:4 Степанов (Скоренов, Иванцов) – 56:39 (5x4)     7:4 Подшивалов (Абросимов) – 58:39 (en)    

Череповецкая команда крупно обыграла «Сочи», забросив в их створ ворот семь шайб. Даниил Давыдов смог оформить хет-трик в этой встрече. Сочинцы ответили только четырьмя точными бросками по воротам соперника в исполнении Данила Авершина, Артемий Кузнецов, Даниила Сероуха, Кирилла Рассказова. «Северсталь» на втором месте предсезонного турнира имени Николая Пучкова. «Сочи» на последнем месте.

Молодёжная сборная России U23 — «Ак Барс» — 4:2

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2024, понедельник. 15:30 МСК
Россия (олимп.)
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Морозов (Бровкин, Кузьмин) – 09:01 (5x4)     1:1 Галеев (Жулин) – 10:52 (5x5)     2:1 Комков (Морозов, Бровкин) – 23:35 (5x5)     2:2 Шакиров (Бабенко) – 48:10 (5x5)     3:2 Лазутин (Демидов, Коромыслов) – 49:57 (5x5)     4:2 Романов – 59:15 (en)    

«Ак Барсу» по ходу этой встречи дважды удалось сравнять счёт с бросков Раделя Галеева и Расима Шакирова, однако это не позволило им перехватить инициативу у соперников. В команде U23 точными бросками отличились Егор Морозов, Денис Комков, Даниил Лазутин, Владислав Романов.

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