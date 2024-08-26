Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 26 августа

Сегодня, 26 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги провели три товарищеских матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами каждого из них.

«Адмирал» — «Юность-Минск» — 1:4

В команде «Юность-Минск» точными бросками отличились Александр Кулагин, Герман Пироговский, Никита Веренич, Владислав Шило. «Адмирал» лишь один раз сумел забросить ответную шайбу с броска Дмитрия Завгороднего.

«Северсталь» — «Сочи» — 7:4

Череповецкая команда крупно обыграла «Сочи», забросив в их створ ворот семь шайб. Даниил Давыдов смог оформить хет-трик в этой встрече. Сочинцы ответили только четырьмя точными бросками по воротам соперника в исполнении Данила Авершина, Артемий Кузнецов, Даниила Сероуха, Кирилла Рассказова. «Северсталь» на втором месте предсезонного турнира имени Николая Пучкова. «Сочи» на последнем месте.

Молодёжная сборная России U23 — «Ак Барс» — 4:2

«Ак Барсу» по ходу этой встречи дважды удалось сравнять счёт с бросков Раделя Галеева и Расима Шакирова, однако это не позволило им перехватить инициативу у соперников. В команде U23 точными бросками отличились Егор Морозов, Денис Комков, Даниил Лазутин, Владислав Романов.