«Он осознает, что сделал». Директор ЦСКА — про уход Дуды

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов подтвердил, что бывший защитник команды Артём Дуда должен будет отыграть один сезон в московской команде, если решит вернуться в КХЛ.

«Да, безусловно. Эту позицию диктуем не мы, а регламент, о чем говорил Игорь Вячеславович [Есмантович]. Если Артем захочет вернуться в Россию, то должен будет отработать год контракта с ЦСКА.

Мы всегда пытаемся и делаем все, чтобы со всеми остаться в хороших отношениях, потому что планета круглая и так или иначе диалог всегда надо вести. Он совершил побег? Да, Артем это прекрасно понимает и осознает то, что сделал. Парень растет, и, думаю, на будущее он должен сделать выводы, как себя правильно вести. Каких‑то непреодолимых обид у ЦСКА на Дуду нет», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».

Защитник приехал в Северную Америку перед сезоном-2023/2024, но контракт с ЦСКА не позволил ему играть за Университет штата Мэн даже после многочисленных апелляций представителей хоккеиста. В итоге в январе 2024 года россиянин присоединился к университету Торонто Метрополитен, набрав 7 (2+5) очков в 12 матчах. 10 июля стало известно, что «Юта» подписала трёхлетний контракт новичка с 20-летним Дудой.