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Тренер «Металлурга» Разин объяснил, почему клуб расторг контракт с Карповым

Тренер «Металлурга» Разин объяснил, почему клуб расторг контракт с Карповым
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, что общался с бывшим хоккеистом команды Максимом Карповым после его перехода в «Сибирь». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, после чего спортсмен подписал контракт с новосибирской командой на два года.

«Я звонил Максиму после того, как он подписал контракт с «Сибирью». Мы хорошо пообщались. Сказал ему, что четвертое-пятое звено, где он играл в плей-офф, — не для него. Я рад, что он нашел клуб. Надеюсь, в «Сибири» он будет использоваться по своему статусу, будет лидером команды. Плей-офф показал, что в «Металлурге» есть ребята, которые на роль Максима Карпова подходят лучше», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

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