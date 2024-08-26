Илья Набоков планирует остаться в «Металлурге» на следующий год

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о переговорах с агентом вратаря команды Илья Набокова по поводу продления контракта с игроком.

«Мы встречались с агентом, разговаривали. В приоритете Ильи — остаться ещё на следующий год. Будем вести переговоры. Ближе к Новому году будет понимание», — приводит слова Гомоляко пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

Напомним, 21-летний Илья Набоков стал одним из самых молодых хоккеистов-обладателей Кубка Гагарина. Для голкипера плей-офф минувшего сезона был первым в карьере, в итоге он стал MVP турнира. За сезон-2023/2024 он отразил 93% бросков по воротам. На драфте НХЛ Набоков был выбран «Колорадо Эвеланш» во втором раунде под общим 38-м номером.