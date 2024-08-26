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Экс-игрок НХЛ Дюбе прокомментировал переход в минское «Динамо»

Экс-игрок НХЛ Дюбе прокомментировал переход в минское «Динамо»
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Нападающий минского «Динамо» Диллон Дюбе поделился первыми эмоциями после прилёта в Беларусь.

«Я очень рад оказаться в «Динамо». Пока только прилетел. Дорога была долгая и трудная. Смена часовых поясов тоже пока даётся нелегко. Но я здесь и уже с нетерпением жду старта сезона. Встретился с командой, познакомились с ребятами. Они ждали меня. Я разговаривал с игроками, с кем раньше пересекался. Это Хэмилтон, Меркли. Они сказали, что этот клуб и город отлично подходят для продолжения карьеры. В этой лиге я ещё не играл, поэтому пока сложно сказать, что от неё ждать. Но мне интересно начать новый этап своей хоккейной жизни тут и посмотреть, что получится.

Мне очень приятно, что болельщики так тепло меня встретили. Надеюсь, что смогу оправдать их ожидания и помочь команде добиться результата», — сказал Дюбе в эфире телеканала «Беларусь 5».

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