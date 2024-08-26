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Обладатель Кубка Стэнли Хара преодолел триатлон в Швеции, заняв 409-е место в общем зачёте

Обладатель Кубка Стэнли Хара преодолел триатлон в Швеции, заняв 409-е место в общем зачёте
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Бывший словацкий защитник Здено Хара принял участие в триатлоне, проходившем в Швеции. Обладатель Кубка Стэнли прошёл дистанцию за 10 часов и 48 минут, став 409-м в общем зачёте. Об этом сообщает Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в рамках триатлона необходимо проплыть 2,4 км в открытой воде, проехать 180,24 км на велосипеде и пробежать марафон (42 км). С марафоном Хара справился за 3 часа и 48 минут.

По ходу карьеры в НХЛ Хара принял участие в 1680 матчах, в которых набрал 680 (209+471) очков при показателе полезности «+301». Хара был выбран «Айлендерс» на драфте НХЛ 1996 года, в команде он как начал карьеру, так её и завершил. Наиболее известен Здено по выступлениям за «Бостон», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2011 году.

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