«Хорошее время». Мичков отдыхает вместе со Знарком и Федотовым в Колорадо

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков в соцсетях опубликовал совместную фотографию с вратарём «Флайерз» Иваном Федотовым и российским тренером Олегом Знарком с отдыха в Колорадо.

Федотов, Знарок, Мичков Фото: Страница Мичкова в социальной сети

«Хорошее время и прекрасный вид сзади», — подписал фотографию Мичков.

Мичков прилетел в Филадельфию 23 июля. Он подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Матвей был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за санкт-петербургским СКА.

Иван Федотов впервые сыграл за «Филадельфию» в апреле 2024 года. Ранее он представлял в КХЛ московский ЦСКА, проведя за команду бо́льшую часть матчей прошлого сезона.