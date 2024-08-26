Вей — о переходе в «Авангард»: нахожусь в команде с хорошими шансами на Кубок Гагарина

Нападающий «Авангарда» Линден Вей прокомментировал переход в омскую команду. Ранее в России хоккеист играл за «Барыс», ЦСКА и СКА.

— Вы могли оказаться в «Авангарде» ещё прошлой осенью, но тогда переход сорвался. Как отреагировали на эту ситуацию?

— Вообще, я изначально отправился туда, потому что хотел попробовать что-то новое. Мне понравилось там жить. Но хоккей в России, конечно, лучше, поэтому я и вернулся в страну, где провёл до этого несколько лет. Ситуация с запретом на переход получилась странной. Так получилось из-за того, что в Германии клубы, если подписывают легионера, не могут заменить его на другого иностранца в течение сезона. Я поговорил с руководством команды. Тяжело было это пережить, но что есть, то есть.

Попасть в «Авангард» — это отличная возможность стать частью хорошей команды, возможность побеждать. Это и стало главной причиной, побудившей меня вернуться в Россию. Я нахожусь в прекрасной команде, у которой хорошие шансы на победу в Кубке Гагарина, — приводит слова Вея AllHockey.Ru.