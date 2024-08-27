В «Сибири» рассказали, почему расстались с рядом игроков по ходу межсезонья

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал, почему клуб расстался с рядом игроков по ходу межсезонья.

– Когда только приступили к работе, что вам бросилось в глаза, что хотели изменить?

– Естественно, было много вопросов, в том числе и по игрокам. Было непонимание присутствия в коллективе некоторых хоккеистов. Наверное, у предыдущего руководства было своё видение, но мне показалось, что эти игроки не нашего уровня. Поэтому ещё в апреле-мае их агентам было всё сказано. Эти хоккеисты уже покинули нашу команду одни из первых. Понимаете, наверное, о ком идёт речь.

– Назаров, Александров и Хамидуллин?

– Всё верно. Но к Хамидуллину, кстати, было меньше всего вопросов, но с учётом нашей финансовой ситуации в клубе, у нас же есть определённые рамки бюджета, в которых нам надо находиться. Плюс за лето нам не удалось реализовать ещё несколько вещей. Да, пришлось резать по живому, с Динаром прощаться. Поговорили, всё ему объяснили. Дай бог, всё у него будет хорошо, парень он хороший. Даже жалко было с ним прощаться, он мог бы нам пригодиться. У нас команда сформирована, есть определённый запас прочности. Плюс молодых подпускать будем, которые до этого не играли. Думаю, справимся.

– Из ваших слов можно сделать вывод, что Хамидуллин изначально рассматривался как игрок основы?

– Мы рассматривали его в районе третьей-четвёртой пары, скажу честно. А с учётом того, что у нас Ярослав Беляков очень хорошо себя проявил, я понимаю, что если бы мы оставили Хамидуллина, то Ярослав получал бы ещё меньше игровых возможностей: по времени на льду, количеству матчей в заявке.

При условии, что Беляков 2006 года рождения, посидели с тренерским штабом, подумали и решили, что дадим возможность молодому прогрессировать. Всё-таки парень местный, он будет здесь долгие-долгие годы играть в хоккей. И, конечно же, он дешевле нам обойдётся. В ближайшие лет шесть точно (смеётся), — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Меркуловым читайте на «Чемпионате» сегодня, 27 августа, в 10:00 мск.