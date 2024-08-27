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«Флорида» разместила логотип клуба со стилем Кубка Стэнли в центре домашней площадки

Обладатель Кубка Стэнли — 2024 «Флорида Пантерз» представила обновлённый круг вбрасывания в центре домашней площадки. Логотип «пантер» остался прежним, но за ним внутри круга вбрасывания на арене находится рельефный узор с чаши Кубка Стэнли.

Фото: nhl.com

Отмечается, что команда использовала золото для узора, чтобы он напоминал лучи солнца, поскольку игры проводятся в солнечном штате.

Напомним, в решающем, седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ — 2024 «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

В новом сезоне по версии издания The Athletic Эдмонтон» считается главным претендентом на завоевание Кубка Стэнли. Он набрал 46,9% голосов, а вот «Флорида» не смогла попасть в рейтинг претендентов.