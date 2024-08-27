Фридман рассказал, возможен ли локаут в НХЛ после сезона-2025/2026

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман оценил вероятность локаута в НХЛ после сезона-2025/2026, когда завершается коллективное соглашение (CBA) между лигой и ассоциацией игроков (NHLPA).

«Срок действия CBA истекает после сезона-2025/2026, а переговоры [по новому соглашению] ещё не начались. Это не повод для беспокойства, времени предостаточно. По словам заместителя комиссара Билла Дэйли, отношения между лигой и NHLPA «никогда не были лучше, чем сейчас», — написал Фридман.

Напомним, последний локаут в лиге был в сезоне-2012/2013. Первоначально планировалось, что сезон стартует 11 октября, однако из-за недоговорённости между лигой и профсоюзом по новому коллективному соглашению в НХЛ был объявлен локаут, который повлиял на сроки проведения чемпионата. Первые матчи прошли 19 января 2013 года. Каждая команда провела по 48 матчей с соперниками из своей конференции.