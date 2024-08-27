Товарищеские матчи клубов КХЛ 27 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 27 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут семь товарищеских матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
В рамках Кубка губернатора Челябинской области «Амур» встретится с «Югрой». Начало встречи — в 13:00 мск. Трансляция: КХЛ ТВ.
В рамках вечерней программы Кубка губернатора Челябинской области местный «Трактор» примет на своём льду тольяттинскую «Ладу». Стартовое вбрасывание — в 17:00 мск. Трансляция: КХЛ ТВ.
В Магнитогорске стартует Мемориал имени Ивана Ромазана. В первом матче турнира клуб ВХЛ «Магнитка» сыграет с «Нефтехимиком». Встреча начнётся в 13:00. Трансляция: KHL PRIME.
В 17:00 мск хозяева Мемориала имени Ивана Ромазана «Металлург» примут на своей площадке уфимский «Салават Юлаев». Трансляция: KHL PRIME.
В Санкт-Петербурге в рамках турнира имени Николая Пучкова «Сочи» сыграет с «Куньлунь Ред Стар». Игра начнётся в 15:00 мск. Трансляция: «VK Видео».
В 19:30 хозяева турнира имени Николая Пучкова СКА встретятся с череповецкой «Северсталью». Трансляция: КХЛ ТВ, KHL PRIME.
В рамках контрольных матчей белорусское «Динамо» на стадионе «Минск-Арена» встретится с «Адмиралом». Начало матча — в 17:00 мск. Трансляция: «VK Видео».
- 27 августа 2024
-
09:14
-
09:00
-
08:45
-
08:28
-
08:15
- 26 августа 2024
-
23:50
-
23:35
-
23:21
-
23:10
-
22:46
-
22:33
-
21:49
-
21:41
-
20:53
-
20:45
-
20:15
-
19:50
-
19:28
-
19:05
-
18:44
-
18:19
-
17:31
-
16:50
-
16:32
-
15:45
-
15:15
-
14:45
-
14:10
-
14:01
-
13:49
-
13:44
-
13:40
-
13:37
-
13:30
-
13:22