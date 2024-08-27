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Товарищеские матчи клубов КХЛ 27 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Товарищеские матчи клубов КХЛ 27 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 27 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут семь товарищеских матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В рамках Кубка губернатора Челябинской области «Амур» встретится с «Югрой». Начало встречи — в 13:00 мск. Трансляция: КХЛ ТВ.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
27 августа 2024, вторник. 13:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Югра
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В рамках вечерней программы Кубка губернатора Челябинской области местный «Трактор» примет на своём льду тольяттинскую «Ладу». Стартовое вбрасывание — в 17:00 мск. Трансляция: КХЛ ТВ.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
27 августа 2024, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Магнитогорске стартует Мемориал имени Ивана Ромазана. В первом матче турнира клуб ВХЛ «Магнитка» сыграет с «Нефтехимиком». Встреча начнётся в 13:00. Трансляция: KHL PRIME.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
27 августа 2024, вторник. 13:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 17:00 мск хозяева Мемориала имени Ивана Ромазана «Металлург» примут на своей площадке уфимский «Салават Юлаев». Трансляция: KHL PRIME.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
27 августа 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Санкт-Петербурге в рамках турнира имени Николая Пучкова «Сочи» сыграет с «Куньлунь Ред Стар». Игра начнётся в 15:00 мск. Трансляция: «VK Видео».

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
27 августа 2024, вторник. 15:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 19:30 хозяева турнира имени Николая Пучкова СКА встретятся с череповецкой «Северсталью». Трансляция: КХЛ ТВ, KHL PRIME.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В рамках контрольных матчей белорусское «Динамо» на стадионе «Минск-Арена» встретится с «Адмиралом». Начало матча — в 17:00 мск. Трансляция: «VK Видео».

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
27 августа 2024, вторник. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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