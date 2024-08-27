«Финансовая сторона нас остановила». Меркулов — об отсутствии трансферов легионеров

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал, почему команда не заполнила легионерскую квоту в пять хоккеистов.

– По какой причине «Сибирь» не заполнила легионерскую квоту?

– Больше финансовая сторона, скажу честно, нас остановила. Мы сильно больших контрактов никому не раздавали, но коллектив всё равно нужно собрать. Поэтому приняли решение, что это будут российские игроки. Если в дальнейшем что-то с бюджетом изменится, то мы, может быть, воспользуемся полным лимитом на легионеров. На сегодняшний день так.

Всё равно хороший легионер стоит хороших денег. Можно брать кота в мешке и думать, повезёт или не повезёт, но я не считаю, что «Сибирь» — это тот клуб, куда надо привозить непонятно кого и думать, выстрелит или не выстрелит. Всё-таки, конечно, рисковать можно и порой нужно, но мы решили пойти таким путём, — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.