Генменеджер «Сибири» рассказал, кем в клубе остались недовольны по итогам предсезонки

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов назвал хоккеистов клуба, которыми остался недоволен тренерский штаб новосибирской команды по итогам предсезонных матчей.

– Кем остались недовольны по итогам предсезонки?

– Вадим Сергеевич на послематчевых пресс-конференциях уже называл фамилии, кем мы недовольны, кем он недоволен. Наше мнение совпадает с ним, мы же с ним видим один и тот же хоккей, просто он снизу смотрит, а мы сверху. Эти ребята выпадают. Есть разные причины, почему Бутузов, Дубакин, Морозов, скажем так, не играют в тот хоккей, который могли бы играть. Есть ещё время для того, чтобы кондиции набрать. Тем более сезон длинный, возможность себя проявить есть, всё может поменяться в любой момент.

Эти игроки уже показывали, что они умеют играть в хоккей. Бутузов в прошлом сезоне набрал достаточное количество очков, чтобы считаться лидером команды. Как Дубакин при том же самом Епанчинцеве играл в Хабаровске, мы все помним. И Илья Морозов умеет играть в хоккей, просто надо немножко проснуться, встрепенуться и начинать играть в тот хоккей, в который они умеют, — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.