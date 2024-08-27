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В «Сибири» оценили трансферную кампанию клуба в межсезонье

В «Сибири» оценили трансферную кампанию клуба в межсезонье
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов оценил трансферную работу клуба в нынешнее межсезонье.

– Насколько довольны селекцией?
– Нормальная селекция. Понятно, что всегда хочется чего-то лучше, чего-то больше. Что-то получилось, что-то нет. Почему не получилось, мы знаем, это всё наши внутренние истории. Перед началом сезона каких-то движений не будет, надеемся, что молодые ребята воспользуются шансом, потому что очень много ребят, которые на взрослом уровне не играли ни разу. С «Югрой» у нас пять человек первый раз играли на таком уровне, выше молодёжки не поднимались никогда. Сейчас дадим возможность, и, надеюсь, новые имена появятся, — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Меркуловым читайте на «Чемпионате»:
«Сибирь» — не тот клуб, куда надо привозить непонятно кого». Большой разговор с Меркуловым
Эксклюзив
«Сибирь» — не тот клуб, куда надо привозить непонятно кого». Большой разговор с Меркуловым
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