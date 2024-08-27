Каменский назвал задачу Ротенберга в СКА при наличии большого количества звёзд в клубе

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил селекционную работу СКА и заявил, что главному тренеру армейцев Роману Ротенбергу предстоит создать боевой коллектив из звёзд клуба.

– Комплектование команды является видением тренерского штаба. Есть своя тактика, подбор игроков и создание конкурентных условий. Выбирают игроков, которые будут полезны в сезоне.

– Не слишком ли много первых скрипок? Григоренко, Плотников и Кузнецов уместятся на одной площадке?

– Команда провела хорошую трансферную кампанию. Но если тренер не сможет сделать из команды единое целое, то каждый игрок в отдельности ничего не сделает. Побеждает ведь команда. Теперь из этих звёзд тренеру надо создать боевой коллектив, который сможет завоевать большие награды, – сказал Каменский в интервью Metaratings.

В межсезонье состав СКА пополнили защитник Никита Зайцев, а также нападающие Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Сергей Андронов и Евгений Кузнецов.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг дважды выводил клуб в финал Западной конференции и плей-офф КХЛ. В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента. В прошлом сезоне СКА во втором раунде плей-офф уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в пяти матчах.