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«Неудовлетворительно». Генменеджер «Сибири» — об игре Ильи Морозова

«Неудовлетворительно». Генменеджер «Сибири» — об игре Ильи Морозова
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов оценил игру защитника новосибирского клуба Ильи Морозова в предсезонных встречах.

– Как вам игра Ильи на предсезонке?
– Неудовлетворительно.

– И всё?
– Мы же все хоккей смотрели, видели, как он сыграл игру с «Трактором», «прекрасный» дебют был в начале матча. Я думаю, ему надо набрать кондиции, тренерский штаб разобрал все ошибки, они в курсе. Видимо, поэтому последнюю игру он пропустил.

– Как сказал Вадим Сергеевич Епанчинцев, «в резерве».
– Да, слава богу, у нас есть возможность какой-то резерв держать, — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

25-летний Морозов провёл три предсезонных матча, в которых результативными действиями не отметился, набрав восемь минут штрафа.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Меркуловым читайте на «Чемпионате»:
«Сибирь» — не тот клуб, куда надо привозить непонятно кого». Большой разговор с Меркуловым
Эксклюзив
«Сибирь» — не тот клуб, куда надо привозить непонятно кого». Большой разговор с Меркуловым
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