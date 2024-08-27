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«Небольшой профит был заработан». Меркулов — о Суслове, которого обменяли после оффершита

«Небольшой профит был заработан». Меркулов — о Суслове, которого обменяли после оффершита
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал о ситуации нападающего Константина Суслова, которого новосибирский клуб получил из системы «Автомобилиста».

– Раскройте детали истории с Константином Сусловым, которому клуб сделал оффершит, а потом обменял в «Южный Урал».
– У нас есть определённые договорённости с его агентом, принято решение, что сейчас он продолжит карьеру в клубе ВХЛ, последим за ним, может быть, через сезон он к нам вернётся. Тем более что клуб на этом ничего не потерял. От слова «совсем». Даже небольшой профит был заработан. Поэтому всё в порядке, не переживайте, — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В сезоне-2023/2024 хоккеист провёл 54 матча в ВХЛ за «Горняк-УГМК», набрав 28 (6+22) очков при полезности «+6». По итогам сезона «Автомобилист» принял решение не повторять предложение клуба из Новосибирска игроку, который находился в статусе ограниченно свободного агента.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Меркуловым читайте на «Чемпионате»:
«Сибирь» — не тот клуб, куда надо привозить непонятно кого». Большой разговор с Меркуловым
Эксклюзив
«Сибирь» — не тот клуб, куда надо привозить непонятно кого». Большой разговор с Меркуловым
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