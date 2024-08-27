Плющев: новое правило в овертаймах КХЛ на корню убирает зрелищность и интригу

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил введение нового правила начисления очков в овертаймах матчей КХЛ.

«Новое правило на корню убирает зрелищность и интригу! Просто потому, что теперь никто не будет рисковать заработанным в первые 60 минут баллом — и вратаря в овертайме убирать. Овертаймы станут спокойнее, если не сказать скучнее, и будут чаще уходить в буллиты. Без особой интриги», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

С сезона-2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».