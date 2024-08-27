Генменеджер «Сибири»: хотим, чтобы имидж клуба как профессиональной организации возрастал

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал о целях своей работы в новосибирском клубе.

– Вы уже сказали, что слышали о том, что «Сибирь» игроки не очень сильно рассматривали как вариант продолжения карьеры. В момент вашей работы такие прецеденты были?

– С тем, с кем я общался, не было такого.

– То есть диалог нормально выстраивался?

– О чём я и говорил изначально, когда мы сюда приехали, обратили внимание на ряд бытовых вопросов, пытались их решить. Чтобы имидж клуба как спортивной профессиональной организации возрастал. Были вопросы и по форме, и по разным другим моментам. Они, опять же, были связаны с историями, в том числе финансирования, оно раньше у клуба было другое, сложнее, видимо, это было как-то реализовать. Мы на это постарались обратить внимание, чтобы у хоккеистов, которые здесь, был максимальный уровень комфорта, чтобы не надо было думать о каких-то сторонних вопросах, было всё необходимое, чтобы они могли себя реализовывать. Может быть, это как-то начало влиять. Сложно сказать, время покажет. Выводы о своей работе делать преждевременно, надо немножко подождать, — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.