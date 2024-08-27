В «Сибири» прокомментировали предложение генменеджера «Амура» о новом лимите на легионеров

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов оценил слова генерального менеджера «Амура» Вадима Покотило, который предложил лимит на легионеров в КХЛ, при котором он будет расширен для дальневосточных клубов до семи человек и до шести для новосибирского клуба.

– Видели ли вы предложение генменеджера «Амура» о том, чтобы сделать другой лимит на легионеров для «Сибири» и дальневосточных клубов?

– Мне кажется, это неправильная история. Все должны быть в одинаковых условиях, — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Напомним, в апреле 2024 года Федерация хоккея России утвердила возвращение к прежнему лимиту — теперь каждая команда может иметь в заявке на сезон максимум пять иностранных хоккеистов.