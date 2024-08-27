«Было шоком для всех». Двукратный обладатель Кубка Стэнли — об уходе Стэмкоса из «Тампы»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Эрик Чернак высказался об уходе Стивена Стэмкоса из стана «молний». Напомним, форвард перешёл в «Нэшвилл Предаторз».

«Это было шоком для всех. Сейчас даже трудно об этом говорить, потому что он был большой частью моей карьеры. Великолепный игрок, великолепный лидер, великолепный друг. Мне будет его не хватать, потому что он невероятный человек. Первый парень, который написал мне и приветствовал меня в команде: «Не беспокойся ни о чём. Просто чувствуй себя здесь комфортно», — приводит слова Чернака издание Sportsnet.

34-летний Стэмкос выступал в составе «Тампы» на протяжении всей карьеры в НХЛ (с 2008 года). Нападающий провёл за клуб 1082 матча, в которых забросил 555 шайб и отдал 582 голевые передачи, набрав в общей сложности 1137 баллов за результативность. Дважды вместе с «Лайтнинг» становился обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.