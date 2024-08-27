Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников: мне непонятно, почему Миронова сделали капитаном «Спартака»

Кожевников: мне непонятно, почему Миронова сделали капитаном «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение «Спартака» сделать защитника Андрея Миронова капитаном клуба в межсезонье.

– Когда сезон начнётся, тогда и узнаем, лидер Миронов или нет. И узнаем, что происходит. Не скажу, что мне понятно это решение. Мне оно непонятно.

– Миронов – усиление для «Спартака»?
– Однозначно. Посмотрим, как он проявит себя в «Спартаке». В «Динамо» ведь другая игра, другой стиль. Не думаю, что тренер решил назначить Миронова капитаном. Думаю, это команда его назначила, – сказал Кожевников в интервью Metaratings.

29-летний Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».

Материалы по теме
Фото
«Спартак» показал Андрея Миронова с капитанской нашивкой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android