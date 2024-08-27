Кожевников: мне непонятно, почему Миронова сделали капитаном «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение «Спартака» сделать защитника Андрея Миронова капитаном клуба в межсезонье.

– Когда сезон начнётся, тогда и узнаем, лидер Миронов или нет. И узнаем, что происходит. Не скажу, что мне понятно это решение. Мне оно непонятно.

– Миронов – усиление для «Спартака»?

– Однозначно. Посмотрим, как он проявит себя в «Спартаке». В «Динамо» ведь другая игра, другой стиль. Не думаю, что тренер решил назначить Миронова капитаном. Думаю, это команда его назначила, – сказал Кожевников в интервью Metaratings.

29-летний Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».