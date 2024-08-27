Чемпион мира прокомментировал попадание Овечкина в тройку рейтинга лучших капитанов НХЛ

Чемпион мира в составе сборной России голкипер шведского «Буроса» Константин Барулин оценил попадание нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в тройку рейтинга лучших капитанов НХЛ.

«Достойный рейтинг, поздравляю Александра! Мог ли обогнать Макдэвида? Понятно, что все специалисты будут отдавать молодому капитану все лавры. То, что Овечкин попал в тройку лучших, – уже достойный результат.

Кросби со своей командой несколько Кубков Стэнли выиграл, а Овечкина, считаю, можно было бы и на второе поставить. Мог бы побороться Саша за первое место, будь он моложе? Конечно. У него ещё всё впереди», – цитирует Барулина «Советский спорт».

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету нападающего 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.