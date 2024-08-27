Замула иронично прокомментировал фото Мичкова со Знарком и Федотовым

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула прокомментировал совместное фото нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова с тренером Олегом Знарком и вратарём Иваном Федотовым, сделанным в Колорадо.

«Быстро американцем ты стал», — написал Замула в комментарии под фотографией в социальной сети, добавив смеющийся смайлик.

Фото: Страница Мичкова в социальной сети

Мичков прилетел в Филадельфию 23 июля. Он подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Матвей был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за санкт-петербургским СКА.

Иван Федотов впервые сыграл за «Филадельфию» в апреле 2024 года. Ранее он представлял в КХЛ московский ЦСКА, проведя за команду бо́льшую часть матчей прошлого сезона.