Форвард «Авангарда» Верба: прошли бы «Локомотив» — и дорога к Кубку Гагарина открыта

Нападающий «Авангарда» Марк Верба прокомментировал прошлый розыгрыш Кубка Гагарина, в котором омский клуб уступил «Локомотиву».

— Проанализировали, чего не хватило в серии с «Локомотивом»?

— Я считаю, что мы могли обыграть «Локомотив». В каких-то моментах не хватало удачи, в каких-то – терпения. То есть мелочи в глобальном итоге и повлияли на результат. У нас была упорная серия, и я не могу сказать, что проиграли в одну калитку. Мы прикладывали много усилий, работали и были в шаге от того, чтобы пройти «Локомотив». И, думаю, если бы прошли через такой серьёзный барьер, то у нас была бы вся дорога к кубку открыта.

— В чём сложность игры с этой командой?

— Они системные, они физически сильные. Контроль шайбы в чужой зоне не позволяет сопернику влиять на ход игры. У них исключены ошибки, которые могут нам помочь сыграть на контратаке и завладеть шайбой. Это системная, физически сильная, обученная команда, — приводит слова Вербы «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне «Авангард» завершил своё выступление на этапе 1/4 финала Кубка Гагарина, уступив в серии ярославскому «Локомотиву» (3-4). Новый сезон Континентальной хоккейной лиги «ястребы» начнут домашним матчем с новосибирской «Сибирью» 4 сентября.