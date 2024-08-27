«Мы с ним поговорим». Лишка — о реакции Поспишила на приглашение словаков из КХЛ в сборную

Словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка поделился ожиданиями от игры за национальную команду на олимпийской квалификации и оценил слова форварда «Калгари Флэймз» Мартина Поспишила, который выступил против приглашения хоккеистов из КХЛ в сборную.

«Я очень рад оказаться в сборной спустя долгое время и постараюсь помочь пройти квалификацию на Олимпийские игры. Тренеры связались со мной и спросили, хочу ли я приехать и интересно ли мне. Конечно, я хотел приехать. Это также зависело от того, отпустит ли меня клуб, что тоже произошло, и вот я здесь.

Общество поляризовано и разделено, у каждого есть своё мнение. Я уважаю это. Я сосредоточусь на том, чтобы показывать лучшие результаты на льду. Я готов к этому. Сегодня я другой игрок, выступаю стабильно. Я не волнуюсь за своё выступление, но мне нужно подтвердить его на льду.

С Мартином Поспишилом мы знаем друг друга очень давно, больше десяти лет. Мнения разные, но это не меняет того факта, что мы профессионалы на льду. Мы поговорим об этой ситуации между собой, не вынося это на публику. Повторяю, я всех уважаю и сконцентрируюсь на своём выступлении.

Является ли КХЛ средством пропаганды спецоперации России на Украине? В первый год коё-что происходило. Сейчас всё более профессионально, лучше. Мне бы не хотелось в это ввязываться. Сегодня главное – помочь национальной сборной пройти квалификацию на Олимпийские игры», — приводит слова Лишки словацкое издание Sportnet.