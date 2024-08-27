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Назаров: в КХЛ отлично себя чувствуют легионеры, в России нет никакой дискриминации

Назаров: в КХЛ отлично себя чувствуют легионеры, в России нет никакой дискриминации
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Известный тренер Андрей Назаров рассказал об условиях игры для легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

«Совсем немного осталось до старта регулярного чемпионата КХЛ, 3 сентября нас ждёт матч открытия. Регулярный чемпионат будет долгим и интересным, уровень команд выровнялся, из-за океана вернулось много сильных ребят. В принципе, КХЛ давно созрела для расширения, посмотрите, сколько неограниченно свободных агентов на рынке. Можно набрать или укомплектовать новую команду! Отлично себя чувствуют легионеры, лимит снова увеличен до пяти человек.

В России нет никакой дискриминации, в КХЛ работают даже главные тренеры-иностранцы, полная свобода для творчества и выбора. В отличие, например, от той же Франции, где человека могут просто схватить на трапе самолёта, выдумать надуманные обвинения и посадить в тюрьму. Вот вам и все европейские демократические ценности, и свобода слова. Несмотря на это, мы сплотимся вокруг нашего национального лидера, встанем плечом к друг другу. Победа обязательно будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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