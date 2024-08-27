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Алекс Гальченюк проведёт первый матч за «Амур»

Алекс Гальченюк проведёт первый матч за «Амур»
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Сегодня, 27 августа, в рамках Кубка губернатора Челябинской области «Амур» встретится с «Югрой». Начало встречи — в 13:00 мск.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
27 августа 2024, вторник. 13:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Югра
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В этом матче впервые за свой новый клуб сыграет форвард дальневосточной команды Алекс Гальченюк. Он сыграет во втором звене с нападающими Арно Дюрандо и Владиславом Барулиным.

В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний Гальченюк провёл за СКА 61 встречу, забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 42 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Гальченюк сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 5 (2+3) очков. Гальченюк пополнил состав СКА в конце августа 2023 года.

В прошлом сезоне «Амур» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на восьмом месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф хабаровский клуб уступил «Металлургу» в шести матчах.

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