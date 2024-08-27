Гендиректор минского «Динамо» допустил возвращение канадского нападающего Таннера Фрица

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий допустил возвращение канадского нападающего Таннера Фрица в команду. Напомним, в начале августа 2024 года клуб расторг контракт с форвардом.

«Фрица можем увидеть в этом сезона. У него старое повреждение. Он решил делать операцию. Возможно, он присоединится по ходу сезона», — приводит слова Каркоцкого пресс-служба минского «Динамо».

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 канадский нападающий провёл 17 матчей, в которых набрал 10 очков — забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач с отрицательным показателем полезности «-1». В плей-офф на счету форварда шесть матчей и одна результативная передача. Прошлый сезон стал дебютным для 32-летнего канадца в КХЛ.