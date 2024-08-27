«Витязь» заключил пробный контракт с защитником Рыковым

«Витязь» заключил пробный контракт с защитником Егором Рыковым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 27-летний игрок обороны за омский «Авангард» сыграл пять матчей без набранных очков. Всего же в КХЛ защитник провёл 300 матчей, в которых набрал 58 очков — забросил пять шайб и отдал 53 результативные передачи с показателем полезности «+12».

Хоккеист участвовал в двух МЧМ, где выигрывал с молодёжной сборной России бронзу и серебро.

Напомним, регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги «Витязь» завершил на последнем месте в общей таблице лиги, одержав лишь 20 побед в 68 матчах.

Первый матч нового сезона «Витязь» проведёт 4 сентября на родном льду с «Адмиралом».