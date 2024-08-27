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Кожевников: в СКА многие игроки растворяются, посмотрим, как получится у Кузнецова

Кожевников: в СКА многие игроки растворяются, посмотрим, как получится у Кузнецова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от игры нападающего СКА Евгения Кузнецова.

«Какая команда лучше остальных подготовилась к сезону? Пока трудно говорить, сейчас рановато что-то оценивать. По именам ЦСКА набрал хороших ребят, но сезон всех рассудит. Уже скоро мы поймём, кто во что будет играть, кто что из себя представляет.

В СКА всегда много игроков, но многие из них растворяются. Кого-то в Канаду отправляют, кого-то – в другие клубы, кого-то меняют. Конечно, в команде много сильных хоккеистов. Один Кузнецов чего стоит! Я только положительного жду. Он игрок высочайшего уровня. Посмотрим, как у него всё получится. Ему ещё надо привыкнуть, приноровиться. У нас всё-таки закрытый хоккей», — сказал Кожевников в интервью Metaratings.

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