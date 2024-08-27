Бывший защитник российских и казахстанских клубов Алексей Трощинский войдёт в тренерский штаб ХК ЦСКА, сообщает пресс-служба армейского клуба.

В тренерском штабе Трощинский будет отвечать за работу с защитниками команды.

Трощинский четыре раза выиграл чемпионат страны как игрок. По окончании карьеры хоккеиста в 2014 году Трощинский был назначен на должность скаута ЦСКА, а затем начальника скаутской службы клуба. За это время вместе с ЦСКА он выиграл пять чемпионатов России (2015, 2019, 2020, 2022, 2023), а также три Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023).

В сезоне-2021/2022 Трощинский также работал скаутом сборной России при подготовке к Олимпийским играм 2022 года, на которых команда дошла до финала.