Спортивный директор ЦСКА Денисов: у нас ни у кого нет времени на раскачку

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов рассказал о подготовке клуба к новому сезону КХЛ.

«У нас ни у кого нет времени на раскачку, поскольку мы хоккейный клуб ЦСКА – тут раскачки быть не может. Илья Петрович [Воробьёв] уже в своём интервью говорил, что нет времени что-то раскачивать, надо засучить рукава и начать работать, что мы с первого дня и делаем. С 1 августа мы этим и занимаемся. Условие Ильи Петровича – приносить результат.

У нас существует попечительский совет, который будет оценивать нашу работу. Все мы здесь собраны для одной-единственной цели – всегда выигрывать. Оценку производить будете вы, журналисты, либо смотрящие со стороны люди: болельщики, попечительский совет, руководство. Оценку своей работы не могу дать по одной причине: я её не должен давать, её должно дать мне вышестоящее руководство», — цитирует Денисова «Советский спорт».