«Он должен схватиться за этот шанс». Канарейкин — о переходе Аскарова в «Сан-Хосе»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил переход российского голкипера Ярослава Аскарова из «Нэшвилл Предаторз» в «Сан-Хосе Шаркс».

«У Аскарова была непродолжительная карьера в России. На молодёжном чемпионате мира ему доверяли тренеры. Мне кажется, он не до конца раскрыл свой талант в России. Что касается заокеанской карьеры, игрок был недоволен своим положением в «Нэшвилле», рассчитывал, скажем так, на более серьёзные результаты. Думаю, у него в планах было стать первым номером в «Нэшвилле». Не сработало то, что он задумал.

Поэтому, не видя большого доверия, попросил об обмене. Думаю, что это обоюдное решение, потому что просто так игрока не отпускают. Видимо, и «Нэшвилл» сделал свой выбор не в пользу Аскарова. Контракт хоккеиста с «Сан-Хосе» – плацдарм для него, очень серьёзный момент в его карьере. Он должен схватиться за этот шанс и доказать, что он первый вратарь «Сан-Хосе». Он должен выдержать конкуренцию. Тем интереснее – это спорт», – приводит слова Канарейкина «Советский спорт».

В минувшем сезоне Ярослав стал вторым вратарём в лиге по показателям, провёл 44 матча в регулярном чемпионате и отражал в среднем за игру 91,1% бросков. В НХЛ Аскаров сыграл три матча и одержал одну победу.