Американский новичок московского «Динамо» назвал лучшего игрока в мире

Голкипер московского «Динамо» Хантер Миска ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком в мире.

— Главное воспоминание от НХЛ?

— Я как губка – впитываю в себя все пережитые эмоции. Помню все игры, но больше всего запомнилась первая победа. Ведь она была одержана над той командой, где я и начал карьеру в НХЛ.

— Про Натана Маккиннона рассказывают, что он настоящий фанатик хоккея. Насколько пристальное внимание он уделял и уделяет молодым проспектам клуба?

— Он вокруг себя создаёт доброжелательное комьюнити и старается сделать так, чтобы всем в раздевалке было комфортно. Это своего рода семья. Он очень строг к себе, потому что является тем примером, за которым должны следовать другие. Поэтому нет ничего удивительного, что он в конце концов выиграл Кубок Стэнли.

— Кто является лучшим игроком в мире?

— Ох… Ну, это такие дебаты – либо Маккиннон, либо Макдэвид. На протяжении трёх лет я видел, как играет Натан, как он работает с шайбой и как он относится к делу. Прекрасный игрок. Но Макдэвид – это всё-таки другой уровень. Его скорость поражает, — сказал Миска в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Хантером Миской читайте на «Чемпионате» завтра, 28 августа, в 10:00 мск.