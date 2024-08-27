Миска — о форварде «Спартака» Мальцеве: за пределами льда мы друзья, но на льду друзей нет

Голкипер московского «Динамо» Хантер Миска рассказал про общение с нападающим «Спартака» Михаилом Мальцевым.

— Роберт Хэмилтон играет в минском «Динамо», Михаил Мальцев – в «Спартаке», Дилан Сикура стал игроком «Трактора». Этот список можно продолжать ещё долго. Не думали создать чат из бывших игроков «Колорадо Иглз»?

— Ещё не общался с ними. Вместе с Робертом мы играли на протяжении четырёх лет. С радостью пообщаюсь с ним, когда пересечёмся. Моя супруга тесно общается с женой Дилана. А с Мальцевым мы долгое время жили в одном номере – в сезоне поговорим (смеётся).

— Ждёте матча с Мальцевым, ведь он играет за «Спартак», а это главный соперник для московского «Динамо» в КХЛ? Он сам уже написал в своём телеграм-канале, что дерби с «Динамо» станет для него ещё интереснее.

— Да, мне уже рассказали про противостояние со «Спартаком». Будет классно сыграть против Михаила в КХЛ. За пределами льда мы друзья, но на льду друзей нет, — сказал Миска в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Хантером Миской читайте на «Чемпионате» завтра, 28 августа, в 10:00 мск.